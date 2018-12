BNP PARIBAS Securities Services nomme un responsable de ses services de banque dépositaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Securities Services, filiale à 100 % du groupe BNP Paribas a nommé Dennis Bon en qualité de responsable de ses services de banque dépositaire. Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour responsabilité de poursuivre l’expansion et la transformation digitale de l’activité de dépositaire de fonds de BNP Paribas Securities Services au niveau mondial. Dennis Bon sera basé à Paris, et rattaché à Arnaud Claudon, responsable Asset Managers chez BNP Paribas Securities Services.Précédemment, il a travaillé pendant 17 ans au sein de la division Corporate & Investment Bank de J.P. Morgan, où il a occupé plusieurs postes de direction à Londres et New York. Il était dernièrement à la tête de son activité Global Custody pour la région Amériques.