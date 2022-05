BNP PARIBAS : la banque mise sur la blockchain avec JPMorgan

BNP Paribas mise sur la blockchain. La banque française a rejoint une plateforme de négociation gérée par sa rivale américaine JPMorgan, qui a déjà attiré plus de 300 milliards de dollars de transactions depuis son lancement en décembre, et qui permet aux banques de prêter des obligations d'État américaines pendant quelques heures à titre de garantie, sans que celles-ci ne quittent leurs bilans. Les détails dans le Financial Times.

