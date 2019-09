BNP PARIBAS va réduire ses effectifs de 10% dans la gestion d'actifs à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas a annoncé un plan de départs volontaires, qui concernerait environ 10% des effectifs dans la gestion d’actifs à Paris. La banque a précisé qu’elle donnerait la priorité à la mobilité interne. La banque souhaite rationaliser son « offre produits, son organisation géographique et ses structures afin de maintenir sa compétitivité sur le marché ». Elle motive ses réductions d’effectifs par les défis structurels auxquels la gestion des actifs est confrontée : réglementation, pression sur les marges et évolution de la demande notamment vers des produits passifs.BNP Paribas l'explique également par un contexte d'incertitude macroéconomique, de faibles taux d'intérêt et par une volatilité des marchés conduisant à un tarissement des flux.La consultation des partenaires sociaux est en cours.