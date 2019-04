BNP Paribas AM annonce le recrutement de son responsable RSE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de Chris Ouellette en tant que Responsable de la RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise) au sein de son Sustainability Centre. Basé à Paris, il a rejoint BNPP AM début avril et sera rattaché à Jane Ambachtsheer, Responsable Global Sustainability. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, il sera en charge de l'intégration de la dimension Sustainability dans la culture d'entreprise de BNPP AM.Il travaillera en étroite collaboration avec des acteurs clés de BNPP AM et du Groupe BNP Paribas afin de mettre en œuvre les politiques RSE et le manifeste de l'engagement du Groupe.La nomination d'un responsable RSE permettra à BNPP AM d'accélérer sa transition pour adopter une approche durable dans l'ensemble de ses activités conformément à sa Stratégie Globale Sustainability publiée le mois dernier.Chris Ouellette était précédemment Responsable Global Corporate Citizenship chez Manulife Financial Corporation depuis 2016 où il était responsable de la stratégie Globale Sustainability de l'entreprise, de la gestion des risques environnementaux, de la communication, du reporting " sustainability " et de l'engagement des parties prenantes. Auparavant, il a exercé diverses fonctions " sustainable " à la Royal Bank of Canada (RBC), où il faisait partie de l'équipe en charge de l'intégration de la dimension Sustainable dans les unités opérationnelles de la RBC.Il est titulaire d'un bachelor en commerce de l'université Dalhousie en Nouvelle-Ecosse et d'une maîtrise en études environnementales de l'université de York à Toronto. Il possède également la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) délivrée par le US Green Building Council.