BNP Paribas Asset Management annonce le lancement du premier ETF sur l’économie circulaire intitulé BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF. Ce tracker réplique l’indice ECPI Circular Economy Leaders Equity. Il permet aux investisseurs de s’exposer à la performance de 50 actions internationales de grande capitalisation boursière sélectionnées pour leur participation active au modèle économique basé sur la circularité des biens, des matériaux et des matières premières.L'économie circulaire désigne un modèle économique dont l'objectif est de produire des biens et des services de manière durable. Il s'agit de repenser entièrement le choix des matériaux et des usages tout en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets.