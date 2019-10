BNP Paribas AM mandatée par NEST pour gérer un fonds diversifié de dette privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management a été mandatée pour gérer un fonds diversifié de dette privée pour le compte de NEST, un régime de retraite professionnelle à cotisations définies créé lors de la réforme des retraites professionnelles du gouvernement britannique de 2008. Le gestionnaire d'actifs va créer un fonds ouvert diversifié de dette privée dans le cadre d'un partenariat avec l'entité de Leverage Finance US de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.Il sera dans un premier temps exposé à de la dette d'infrastructure, de la dette immobilière commerciale, à des prêts aux entreprises européennes et américaines de taille moyenne et à des prêts aux PME britanniques.Le fonds sera géré conjointement par le pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) et le pôle Dette privée et Actifs réels de BNPP AM (PDRA). MAQS gérera l'allocation d'actifs afin d'optimiser la prime d'illiquidité des classes d'actifs sous-jacentes et l'équipe spécialisée en Dette privée et Actifs réels se chargera de l'origination des transactions sur le marché privé.Ce fonds offrira une allocation d'actifs active de type evergreen, avec des remboursements et des intérêts réinvestis afin de fournir un rendement total aux adhérents de NEST.