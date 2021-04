BNP Paribas AM nomme Alex Bernhardt Responsable global de la recherche ESG 21/04/2021 | 10:54 Envoyer par e-mail :

Alex Bernhardt sera responsable de l'équipe d'analystes ESG, du programme global de recherche en matière d'investissement durable et de la plateforme de notation ESG. Il travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe de recherche quantitative (QRG), qui contribue de manière croissante au programme de recherche en matière d'investissement durable et d'ESG de BNPP AM.



Titulaire d'un Masters en anglais et philosophie de l'Université de Puget Sound à Tacoma, Washington, il était précédemment Directeur de l'innovation chez Marsh & McLennan Companies, où il a développé des solutions pour aider ses clients à répondre à des enjeux systémiques tels que la résilience face au climat, la diversité et le financement d'infrastructures durables.



Auparavant, il était Principal & US Responsible Investment Leader aux États-Unis chez Mercer, aidant les investisseurs institutionnels à développer leur approche d'investissement durable et à sélectionner des gérants de fonds durables, en particulier dans le domaine du changement climatique.





