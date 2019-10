BNP Paribas AM nomme un Responsable Global Finance, Stratégie et Participations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de David Vaillant en tant que Responsable Global Finance, Stratégie et Participations. Il succède à Pascal Biville, Responsable Stratégie, Finance et Affiliate Network, qui a quitté l’entreprise pour saisir d’autres opportunités. Basé à Paris, David Vaillant est directement rattaché à Frédéric Janbon, Administrateur Directeur Général de BNPP AM, et est membre du Comité exécutif.Avant de rejoindre BNPP AM, David était responsable Banques (FIC) pour la zone EMEA au sein de CIB (Corporate & Institutional Banking) de BNP Paribas. Il a conseillé le Groupe dans plusieurs opérations transformantes, dont l'acquisition de Fortis.David Vaillant a débuté sa carrière en tant qu'avocat chez Skadden, où il a conseillé diverses entreprises françaises et internationales dans leur stratégie de développement, dans les secteurs financier et industriel. Il a ensuite rejoint la Banque de France, où il a participé à l'analyse d'opérations d'importance dans le secteur financier.Il est diplômé d'HEC, de Sciences Po et de l'EHESS/École Normale Supérieure (Analyse et politiques économiques). Il est également titulaire d'un master en Droit de la communication audiovisuelle de Paris I Panthéon-Sorbonne et d'un master en Droit des affaires de Paris II Panthéon-Assas. Il est membre du Barreau de Paris. Il a enseigné la macroéconomie internationale et le Droit à Sciences Po et à HEC, et a développé plusieurs projets à but non lucratif dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la biodiversité.