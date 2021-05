BNP Paribas AM nomme un nouveau CIO pour son activité de gestion obligataire 03/05/2021 | 12:16 Envoyer par e-mail :

BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination d'Olivier de Larouzière en qualité de Chief Investment Officer de l'équipe de gestion obligataire, depuis le 23 avril 2021. Basé à Paris, il est rattaché à Rob Gambi, Responsable Global des Gestions du gestionnaire d'actifs.



Dans son nouveau rôle, Olivier de Larouzière a pour mission de renforcer la plateforme obligataire mondiale de BNPP AM, et se concentre en particulier sur les performances de gestion et les succès commerciaux, tout en conservant ses responsabilités actuelles en tant que Responsable de l'équipe Global Multi-Strategy Product (GMS). Il a également rejoint les comités d'investissements et de gestions de BNPP AM.



Olivier de Larouzière possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la gestion obligataire. Il a rejoint BNPP AM en janvier 2019 pour gérer l'équipe GMS, après avoir précédemment été Co-CIO de la gestion obligataire chez Ostrum Asset Management. Auparavant, il était gérant de portefeuille Senior Aggregate chez Credit Lyonnais Asset Management, après avoir débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille obligataire chez Ecureuil Gestion.





