BNP Paribas AM nomme une Responsable de la Recherche Crédit 0 05/11/2020 | 11:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Dans ses nouvelles fonctions, Séverine Piquet sera responsable de la gestion et de la supervision de toutes les fonctions d'analyse crédit corporate sur l'univers Marchés Développés, ainsi que de l'amélioration de la valeur ajoutée de la fonction de recherche crédit. Elle contribuera notamment à transformer le processus de recherche afin d'utiliser davantage les données alternatives, l'intelligence artificielle et l'automatisation.



Membre de la Société Française des Analystes Financiers et certifiée analyste ESG (" CESGa ") au sein de l'European Federation of Financial Analysts Societies, elle a rejoint l'équipe de recherche crédit de BNPP AM en 2011 et a été plus récemment responsable de l'ensemble des secteurs financiers européens. Auparavant, elle était gérante de portefeuille actions spécialisée dans les secteurs européens de l'assurance et de la santé.



Avant de rejoindre BNPP AM, elle exerçait chez Fortis Investments en tant qu'analyste et gérante de portefeuille, spécialisée dans le secteur de l'assurance. Elle a débuté sa carrière en tant qu'analyste " sell-side " actions sur les secteurs de l'assurance et des holdings, d'abord chez CCF Securities puis chez Crédit Agricole Cheuvreux.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Séverine Piquet au poste de Responsable de la Recherche Crédit, depuis le 23 octobre 2020. Basée à Paris, elle est rattachée à Dominick DeAlto, Chief Investment Officer et Responsable mondial de la gestion obligataire de BNPP AM.Dans ses nouvelles fonctions, Séverine Piquet sera responsable de la gestion et de la supervision de toutes les fonctions d'analyse crédit corporate sur l'univers Marchés Développés, ainsi que de l'amélioration de la valeur ajoutée de la fonction de recherche crédit. Elle contribuera notamment à transformer le processus de recherche afin d'utiliser davantage les données alternatives, l'intelligence artificielle et l'automatisation.Membre de la Société Française des Analystes Financiers et certifiée analyste ESG (" CESGa ") au sein de l'European Federation of Financial Analysts Societies, elle a rejoint l'équipe de recherche crédit de BNPP AM en 2011 et a été plus récemment responsable de l'ensemble des secteurs financiers européens. Auparavant, elle était gérante de portefeuille actions spécialisée dans les secteurs européens de l'assurance et de la santé.Avant de rejoindre BNPP AM, elle exerçait chez Fortis Investments en tant qu'analyste et gérante de portefeuille, spécialisée dans le secteur de l'assurance. Elle a débuté sa carrière en tant qu'analyste " sell-side " actions sur les secteurs de l'assurance et des holdings, d'abord chez CCF Securities puis chez Crédit Agricole Cheuvreux.

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue