BNP Paribas AM obtient 11 nouvelles labellisations ISR

BNP Paribas Asset Management obtient le label ISR pour 11 de ses fonds et 5 renouvellements de labellisation. Ces labels ont été délivrés pour une durée de 3 ans, à la suite de l'audit réalisé par Ernst & Young France. Au total, BNPP AM dispose désormais de 52 fonds labellisés ISR pour un encours de 40,4 milliards d'euros.



Béatrice Verger, responsable du développement ISR de BNPP AM, commente : " En 2020 en France, le nombre de fonds labellisés ISR a presque doublé (618 contre 365 fin 2019), témoignant de l'engouement général pour ces investissements qui permettent de concilier performance financière et développement durable. Les épargnants, de plus en plus sensibles aux labels, peuvent désormais également inclure un fond ISR dans leur assurance vie. L'appétit pour la finance durable est bien réel. "





