BNP Paribas AM renforce son pôle de gestion Dette Privée & Actifs Réels

Le pôle de gestion Dette privée & Actifs réels (PDRA) de BNP Paribas Asset Management, dirigé par David Bouchoucha, continue de renforcer ses équipes avec quatre nominations. Stéphanie Passet est nommée Directrice des Investissements de l'équipe Dette Infrastructure de BNPP AM. Elle sera sous la responsabilité de Karen Azoulay, responsable Dette Infrastructure. Stéphanie Passet apporte son expertise multisectorielle dans l'origination et la structuration de dette infrastructure à l'international.



Romain Linot est nommé Directeur des Investissements de l'équipe Dette Immobilière et sera rattaché à Christophe Montcerisier, responsable de la Dette Immobilière. Romain apporte une riche expérience dans le secteur de la gestion d'actifs et une connaissance des fonds de dette immobilière.



Mohamed El Jani, nouveau Gérant de Portefeuille, rejoint l'équipe Finance Structurée. C'est sous la responsabilité de Michel Fryszman, responsable Finance Structurée, qu'il renforcera la croissance de l'équipe dans la titrisation et les portefeuilles privés.



Irene Bárcena rejoint l'équipe SME Lending en tant qu'analyste, sous la responsabilité de Christophe Carrasco. Elle sera en charge de l'analyse crédit, de la gestion des portefeuilles mais aussi du développement de nos capacités d'origination en Espagne.





