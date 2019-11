BNP Paribas Asset Management lance le fonds BNP Paribas Next Tech

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement du fonds BNP Paribas Next Tech. Déjà premier gestionnaire d’actifs français dans le secteur de la technologie cotée avec plus de 800 millions d’euros d’encours via le fonds BNP Paribas Disruptive Technology, BNPP AM poursuit son engagement et renforce sa gamme dans le secteur des technologies en Europe et en France.Le fonds BNP Paribas Next Tech est un fonds actions qui s'appuie sur l'expérience de la stratégie BNP Paribas Disruptive Technology déjà existante qui dispose de quatre étoiles Morningstar. Il vise à investir dans des entreprises qui utilisent les technologies de rupture pour transformer en profondeur leur modèle d'entreprise, pour améliorer leur efficacité ou pour mettre au point de nouveaux produits et services.Le processus d'investissement du fonds débute par l'identification des thèmes d'innovation technologique qui permettent l'émergence de nouveaux modèles d'activité pour les entreprises. Les thèmes clés recouvrent aujourd'hui le cloud computing, la robotique, les objets connectés et l'automatisation. Ces thèmes ne sont plus limités au secteur de la technologie mais transforment le business model d'entreprises de plusieurs secteurs tels que la finance, la santé, l'industrie, la consommation et l'énergie.Le portefeuille est actuellement composé de 45 entreprises sélectionnées parmi l'univers d'investissement de l'indice MSCI World. Cette exposition du fonds a vocation à évoluer graduellement vers une surpondération des entreprises technologiques européennes et notamment françaises, et petites capitalisations par rapport à l'indice, au gré de la croissance du secteur en Europe et en France.