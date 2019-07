BNP Paribas Asset Management lance un nouveau fonds multi-facteurs obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé le lancement du fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des obligations d’entreprises de qualité notées « Investment Grade » émises en dollars. Lancé le 27 juin, ce fonds vient enrichir la gamme de fonds « multi-facteurs » gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) de BNPP AM.Un an après le lancement du fonds crédit euro Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG, ce nouveau fonds crédit US permet aux investisseurs de bénéficier de la même approche dite "multi-facteurs" appliquée aux obligations d'entreprises américaines.Il vient renforcer l'une des gammes de fonds multi-factoriels la plus importante du marché qui a par ailleurs obtenu six labels ISR en avril dernier. Ce nouveau fonds vise lui aussi à obtenir la certification ISR, grâce à l'intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans la sélection des obligations.