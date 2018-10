BNP Paribas Asset Management renforce son engagement ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination d’Adam Kanzer au poste nouvellement créé de Responsable Corporate Governance pour la zone Amériques au sein du Sustainability Centre. Basé à New York, il a rejoint le gestionnaire d'actifs le 19 octobre et rapporte à Helena Viñes Fiestas, Global Head of Sustainability Research and Policy.Dans ses nouvelles fonctions, Adam Kanzer pilotera les activités de corporate governance et d'engagement auprès des entreprises. Ces activités comprennent notamment l'identification des grands enjeux liés à la gouvernance d'entreprise, l'engagement et le dialogue avec les entreprises, ainsi que le travail conjoint avec les instances de décision sur les questions clés liées à la finance et à l'investissement durables.Adam Kanzer était précédemment Managing Director of Corporate Engagement au sein de Domini Impact Investments, à New York. Au cours de ses 20 années de carrière chez Domini, Adam a développé un programme complet d'engagement à destination des entreprises américaines afin d'améliorer leurs performances Environnement, Social et Gouvernance (ESG). Il a également initié et géré un programme global de sensibilisation des instances publiques et des politiques de vote.