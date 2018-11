BNP Paribas Cardif partenaire des Trophées de La HandiTech

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La remise des Trophées de La HandiTech aura lieu le 19 novembre en ouverture de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées. A cette occasion, les acteurs sociaux qui placent l'humain au coeur des enjeux de l'innovation seront récompensés. Lors de cet évènement, BNP Paribas Cardif, spécialiste mondial de l'assurance des personnes et acteur engagé à rendre l'assurance accessible au plus grand nombre, remettra le prix du meilleur projet en robotique.La compagnie est partenaire des Trophées de La HandiTech pour que les progrès technologiques soient au service des enjeux sociétaux : construire un monde plus inclusif pour toutes les personnes touchées par le handicap.