Genève (awp) - BNP Paribas Suisse, filiale helvétique du groupe bancaire français éponyme, a réduit sa perte nette l'année dernière, profitant notamment de la solide performance des opérations d'intérêt. L'établissement a par contre vu les dépôts de la clientèle nettement reculer, principalement dans la gestion de fortune.

En 2023, la banque basée à Genève a vu le résultat net des opérations d'intérêt bondir de 43,4% à près de 173 millions de francs suisses, alors que celui des opérations de commissions et des services a reculé de 15,1% à 94,2 millions, selon le rapport annuel.

L'établissement, qui dispose de filiales à Zurich, Lugano et Guernesey, a également enregistré un bond de plus de moitié du résultat des opérations de négoce et de l'option de juste valeur à 40,6 millions.

Au total, le produit net bancaire s'est établi à 339,2 millions, en progression de 7,4% par rapport à 2022, tandis que les charges d'exploitation se sont alourdies de 2,6% à 386,2 millions.

La banque est parvenue à ramener sa perte opérationnelle à 20,4 millions, après -76,3 millions en 2022. La perte nette est quant à elle ressortie à 24,2 millions, comparé à -57,95 millions un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels de 20,5 millions, la perte nette se serait établie à 3,7 millions en 2023, après un résultat net négatif de 79,9 millions en 2022.

Les dépôts de la clientèle ont pour leur part atteint 4,1 milliards de francs suisses, en forte baisse de 1,6 milliard comparé à l'exercice précédent. Sur ce montant, 1,2 milliard sont imputables à la division gestion de fortune.

Le rapport annuel n'a fait aucune mention des perspectives de BNP Paribas Suisse pour l'exercice 2024.

