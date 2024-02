BNP Paribas : collecte de 13,4 milliards d’euros en gestion d’actifs l'année dernière

BNP Paribas a enregistré une collecte de 13,4 milliards d’euros en gestion d’actifs en 2023, portée par la collecte en fonds monétaires. La banque précise avoir enregistré une décollecte sur les fonds de moyen et long terme. Les actifs sous gestion de ce métier ont augmenté de 7,5% à 540 milliards d’euros (y compris Principal Investments). La gestion de fortune a attiré 17,1 milliards d’euros et affiche 414,7 milliards d’euros d’encours, en progression de 5,4%. Le produit net bancaire de l’asset management a augmenté de 1,7% et celui de la gestion de fortune de 6%.