BNP Paribas : le fonds THEAM Quant - Europe Target Premium évolue

BNP Paribas annonce l'évolution du fonds THEAM Quant - Europe Target Premium destiné aux investisseurs d'Europe continentale du Royaume-Uni, de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, de France, d'Espagne et du Benelux. Lancé en 2019, le fonds cherchait à générer des revenus dans des marchés haussiers, modérément baissiers et certains marchés volatils en mettant en œuvre une stratégie d'options dynamiques (put-writing) sur l'indice Euro Stoxx 50. La stratégie pouvait toutefois subir des tirages importants lors de certaines baisses brutales des actions, en fonction de l'évolution de ces scénarios.



La stratégie remaniée vise spécifiquement à atténuer les scénarios les plus pessimistes tels que le gap de marché lié à Covid, tout en conservant l'attractivité de la stratégie lors de scénarios positifs.



" Elle a été améliorée par une approche de réduction du risque, mise en œuvre via un mécanisme de couverture delta partielle au sein de la stratégie de vente de put. Cette approche vise à réduire partiellement l'exposition directionnelle au marché lorsque le risque d'exercice de l'option est élevé, ainsi qu'à atténuer les pertes dans les scénarios de marché gap, tout en maintenant son profil de revenu global ", explique le gestionnaire d'actifs.



La révision de cette stratégie coïncide avec le renforcement des capacités de vente et de distribution de l'équipe des fonds THEAM Quant en Europe continentale, en Allemagne, en Suisse, en France et en Italie.