BNP Paribas : nomination d'une Directrice des Ressources Humaines Groupe

Sofia Merlo devient Directrice des Ressources Humaines Groupe et rejoint le Comité Exécutif de BNP Paribas. Elle prend ses fonctions le 2 novembre 2020, succédant à Yves Martrenchar qui devient à compter de cette date Senior Advisor et mènera une mission auprès de la Direction Générale du Groupe jusqu’en mai prochain, date de son départ à la retraite.Sofia Merlo a commencé sa carrière au sein du Groupe en 1985 au service de la clientèle entreprises et a dirigé le centre d'Affaires de la région sud-ouest en France.En 2000, elle rejoint la direction des Ressources Humaines Groupe, où à partir de 2004 elle deviendra responsable de la gestion des carrières du Groupe. Elle y déploiera notamment les politiques de diversité et de gestion des talents du Groupe.En 2009, Sofia Merlo a rejoint la Banque Privée en France, dont elle prendra la direction en 2010 avant de devenir Co-CEO du métier Wealth Management de 2012 à 2020.