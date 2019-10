BNP Paribas noue un partenariat stratégique avec Allfunds

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas et Allfunds ont signé un protocole d'accord pour constituer l'une des plus importantes plateformes de distribution de fonds et de WealthTech (technologie au service de la gestion d'actifs et de patrimoine). Cet accord permettra à BNP Paribas et à Allfunds de développer des services de distribution de fonds de nouvelle génération en s'appuyant sur leurs expertises respectives.BNP Paribas Securities Services, un leader en matière de banque dépositaire et de services aux fonds, prévoit par cet accord d'utiliser Allfunds comme canal privilégié pour l'accès au marché des fonds de placement, et d'étudier ensemble les opportunités pour enrichir les services proposés aux fournisseurs de fonds et aux institutions financières.BNP Paribas Securities Services transférera également ses activités d'agent payeur (Banca Corrispondente) ainsi que certains services d'agent de transfert en Italie à Allfunds. Ce dernier complètera ainsi sa gamme de services de distribution de fonds dans ce pays.De plus, BNP Paribas confiera à Allfunds la gestion des contrats de distribution des fonds d'investissement tiers distribués par plusieurs entités de banque de détail, de gestion de patrimoine, d'assurance ou de gestion d'actifs du Groupe BNP Paribas.Ce partenariat permettra à BNP Paribas et à ses clients de bénéficier des services de l'une des principales plateformes de WealthTech en Europe. Il permettra également aux partenaires d'Allfunds d'étendre leur couverture commerciale et de bénéficier de l'expertise de BNP Paribas dans le domaine des services titres ou de la gestion d'actifs.