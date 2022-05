BNP Paribas s'engage à ne pas accorder de nouveaux prêts pour le forage pétrolier dans la forêt amazonienne

L'intensité des émissions est une mesure des émissions par rapport à la production qui, selon certains militants du climat, ne va pas assez loin.

BNP Paribas et plus de 100 autres banques se sont engagées à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050, mais sont sous pression pour fournir des détails sur les réductions importantes à court terme des "émissions financées" qui sont nécessaires pour avoir une chance d'atteindre leur objectif.

BNP Paribas a déclaré que pour le raffinage du pétrole et du gaz en amont, l'intensité de ses émissions financées diminuera d'au moins 10 % d'ici 2025 ; pour les clients du secteur automobile, d'au moins 25 % ; et pour les entreprises de production d'électricité, d'au moins 30 %.

"Notre stratégie est triple : aligner notre portefeuille sur notre engagement net zéro ; mesurer et piloter nos risques liés au carbone ; et élargir et approfondir les relations avec nos clients pour les soutenir dans leur transition vers une économie à faible émission de carbone", a déclaré Jean-Laurent Bonnafe, PDG.

La BNP a déclaré que les objectifs ont été déterminés en utilisant les scénarios climatiques de l'Agence internationale de l'énergie, ainsi que le cadre de la Net Zero Banking Alliance (NZBA).

La NZBA est un groupe volontaire de banques qui s'engagent à aligner leurs portefeuilles de prêts et d'investissements sur des émissions nettes zéro d'ici 2050.

La BNP a déclaré qu'elle atteindrait ses objectifs liés au pétrole et au gaz en réduisant son exposition au crédit dans le secteur de 12 % par rapport à une base de référence de 2020, et qu'elle avait déjà réduit son exposition en 2021 de 6 % en durcissant sa position sur les prêts au pétrole et au gaz non conventionnels.

Sa promesse de mettre fin au financement du pétrole amazonien inclut la nouvelle production de pétrole et de gaz ainsi que les entreprises développant des infrastructures connexes.

Cependant, BNP Paribas a laissé la porte ouverte à la poursuite de certains financements en Amazonie en ajoutant que les exclusions ne s'appliqueraient "pas aux entreprises ayant les plans de transition les plus crédibles vers une économie nette zéro d'ici 2050".

Les défenseurs du climat ont déclaré que les banques devaient cesser de soutenir l'extraction de combustibles fossiles dans la forêt amazonienne, la plus grande du monde, étant donné son importance pour la biodiversité et son rôle vital dans la régulation du climat de la Terre en absorbant le dioxyde de carbone.