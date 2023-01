Les amendes pour manquement à la lutte contre le blanchiment d'argent et délits financiers ont bondi de plus de 50 % l'année dernière, à près de 5 milliards de dollars. De quoi semer le doute sur l'efficacité de la répression. Et cocorico, c’est BNP Paribas qui a payé le plus lourd tribut depuis 2008, suivie de UBS, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, HSBC et Standard Chartered, lit-on dans le Financial Times.

