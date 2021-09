BNPP AM adopte le CAC 40 ESG 20/09/2021 | 11:00 Envoyer par e-mail :

BNP Paribas Asset Management a annoncé le changement d'indice de son fonds indiciel BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF qui réplique désormais le CAC 40 ESG NTR, administré et lancé par Euronext le 22 mars 2021. BNPP AM gère ainsi le premier fonds indiciel du marché français répliquant cet indice, composé de 40 entreprises essentiellement françaises sélectionnées sur la base d'une notation ESG (pratiques environnementales, sociales et de gouvernance).



Pour refléter ce changement d'indice, le fonds indiciel " BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF " devient le " BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF ". Son objectif de gestion et sa stratégie d'investissement évoluent également, en phase avec la méthodologie de ce nouvel indice.





