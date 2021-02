BNPP AM lance le fonds Harmony Prime 09/02/2021 | 11:53 Envoyer par e-mail :

BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement d'Harmony Prime, un fonds hybride permettant aux investisseurs particuliers de bénéficier pour la première fois de l'association d'actifs liquides et illiquides, offrant une large diversification internationale dans un seul produit.



" Dans un contexte de taux bas qui impacte les placements des particuliers, tels que les fonds en euros ou les livrets réglementés, le fonds Harmony Prime offre une solution inédite qui vise à pallier l'érosion des rendements due à l'inflation et d'investir dans un éventail d'actifs plus large, traditionnellement réservés à la sphère institutionnelle ", explique le gestionnaire d'actifs.



Un tiers du portefeuille d'Harmony Prime permet ainsi d'investir dans l'économie dite " réelle ". 25% de l'allocation cible est investie en dette privée via le pôle de gestion Dette Privée & Actifs Réels de BNPP AM, pour financer des projets d'infrastructures (fibre, énergies renouvelables) ou d'immobilier d'entreprise (centres logistiques, immeubles performants sur le plan énergétique).

7,5% de l'allocation cible est investie en private equity,soit du capital investi dans des petites et moyennes entreprises (PME et ETI) non cotées via des fonds européens sélectionnés par BNP Paribas Capital Partners, l'entité de BNP Paribas Asset Management spécialisée dans la gestion alternative.



Enfin, les deux tiers restant sont alloués en actions et obligations.





