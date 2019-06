BNPP AM obtient le label ISR pour trois ETF

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management obtient le label ISR pour trois ETF de sa gamme BNP Paribas Easy : BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF; BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS ETF et BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF. Ce sont les premiers ETF en France à être labellisés. Ces labels ont été délivrés pour une durée de 3 ans, à la suite de l’audit réalisé par Ernst & Young France. Les parts indicielles non cotées (non ETF) de ces 3 fonds ont également obtenu le label ISR.