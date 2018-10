BNPP AM recrute Corinne Massuyeau au poste de Global Head of Client Services

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a nommé Corinne Massuyeau en tant que Global Head of Client Services. Elle est basée à Paris et rapporte à Sandro Pierri, Global Head of Client Group. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Corinne Massuyeau prendra la responsabilité d'une équipe internationale fédérant près de 70 professionnels dédiés à l'ensemble des services à la clientèle de BNPP AMLes missions du Global Client Services comprennent la prise en charge des nouveaux clients (on-boarding), le reporting et la gestion quotidienne de l'ensemble de leurs demandes et besoins, standards ou spécifiques.