BNPP AM recrute un stratégiste senior multi-actifs

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM ) annonce le recrutement de Maximilian Moldaschl au poste de stratégiste senior Multi-Actifs au sein de l'équipe Recherche et Stratégie du pôle de gestion MAQS (Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions). Basé à Londres, il rapporte à Guillermo Felices, responsable Recherche et Stratégie au sein de MAQS. Maximilian Moldaschl a rejoint l'équipe MAQS en septembre 2018 et supervise l'ensemble des communications et des publications réalisées sur les sujets multi-actifs.Dans le cadre de ses fonctions, il est également en charge de l'amélioration de la qualité de la recherche stratégique et thématique sur toutes les classes d'actifs et de l'intégration des recherches fondamentales, techniques et quantitatives au processus décisionnel.Maximilian Moldaschl possède une expérience reconnue dans la recherche multi-actifs, et a contribué à de nombreuses recherches académiques dans ce domaine. Avant de rejoindre l'équipe Recherche et Stratégie de BNPP AM, il occupait le poste de directeur de la Stratégie Global Macro & Allocation d'actifs au sein de Citygroup Global Markets à Londres, société qu'il a intégrée en 2009.Dans ce rôle, il était notamment chargé d'études de marché sur toutes les classes d'actifs, d'identification d'idées commerciales, de l'allocation d'actifs et de la modélisation de portefeuille.De nationalité autrichienne, Maximilian Moldaschl est diplômé d'un Master en Ingénierie Aéronautique de l'Imperial College de Londres.Guillermo Felices, responsable Recherche et Stratégie au sein du pôle de gestion MAQS de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : " Maximilian Moldaschl possède une expérience éprouvée en matière d'études de marché sur plusieurs classes d'actifs et vient ainsi renforcer notre expertise et nos capacités de recherche au sein de l'équipe Multi-Actifs de MAQS. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de BNP Paribas Asset Management. "