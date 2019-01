BNPP AM renforce son équipe commerciale dédiée aux ETF et aux solutions indicielles en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Katharina Anna Rost en tant que Commerciale ETF et Solutions Indicielles en Allemagne afin d’accompagner sa croissance sur ce marché. Basée à Francfort et placée sous la responsabilité de Claus Hecher, Responsable du développement commercial de cette activité pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse Alémanique, Katharina Anna Rost aura pour mission de développer la commercialisation des solutions indicielles de BNP Paribas AM dont la gamme BNP Paribas Easy auprès des investisseurs allemands." Le marché Allemand est l'un de nos plus importants marchés en Europe, avec la France et l'Italie. L'objectif de ce recrutement est donc de venir accompagner et soutenir le dynamisme de notre croissance sur ce marché où les investisseurs sont de plus en plus demandeurs de nos produits, rappelle Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitative et indicielle de BNP Paribas Asset Management. "Katharina Anna Rost, 31 ans, a débuté sa carrière en 2013 en tant que Sales support au sein des équipes commerciales de BlackRock Investment Managers à Francfort. En 2016, elle rejoint HSBC Global Asset Management à Düsseldorf en tant que Commerciale. Elle est diplômée d'un MSc en Business et Management de la Plymouth Business School au Royaume-Uni.