BNPP AM renforce son pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions

BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de Franck Nicolas en tant que Responsable des Solutions Clients pour la France au sein du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (« MAQS »). Basé à Paris, il a rejoint le gestionnaire d'actifs le 19 Novembre et rapporte à Anton Wouters, Responsable Solutions & Client Advisory.Au sein de MAQS, cette équipe offre des conseils et des solutions d'investissement dédiées, notamment des stratégies quantitatives et fiduciaires mais aussi la gestion actif-passif pour les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurances.Dans ses nouvelles fonctions, Franck Nicolas est en charge de l'élaboration de solutions sur mesure pour les clients, notamment la gestion du bilan, les solutions multi-actifs et les overlays et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de ventes institutionnelles et de gestion. Il se concentrera sur le marché français.Il possède une expérience éprouvée de la gestion de portefeuille et de l'ingénierie financière. Il était précédemment en charge de la Direction de la Business Unit Investment & Client Solutions chez Natixis Asset Management depuis 2012, après avoir exercé les fonctions de Directeur de l'Allocation Globale et ALM en 2005 puis Directeur de la Stratégie et de la recherche en 2007.Franck Nicolas est titulaire d'un Doctorat en Économie de l'Université d'Aix-en-Provence, d'un Doctorat en Gestion de l'Université de Paris I-Sorbonne et d'un MBA de l'école des Hautes Etudes Commerciales de Genève.