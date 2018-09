BNY Mellon IM annonce le lancement du Mobility Innovation Fund

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNY Mellon Investment Management (IM) annonce le lancement du BNY Mellon Mobility Innovation Fund. Ce fonds thématique long-only d’actions internationales sera disponible pour les investisseurs privés, intermédiaires et institutionnels. Le BNY Mellon Mobility Innovation Fund sera géré par une équipe d’investissement pilotée par Sean Fitzgibbon chez The Boston Company, une marque commerciale de BNY Mellon Asset Management North America.Le fonds répliquera la première version de la stratégie lancée en Asie en début d'année et dont les encours s'élèvent à 3 milliards de dollars.Le fonds vise à générer une croissance à long terme du capital en investissant dans des entreprises de toutes capitalisations de marché qui sont à l'origine d'une mutation en profondeur de la manière dont nous utilisons, alimentons et contrôlons nos moyens de transport.Le fonds investira dans un large éventail d'entreprises dans des secteurs variés, impliquées dans la thématique de la révolution de la mobilité. Ces expositions incluent notamment les solutions logicielles innovantes et les nouvelles capacités d'infrastructures de données requises pour accompagner l'essor des véhicules autonomes, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) nécessaires à la sécurité routière, l'envolée de la demande pour les véhicules électriques résultant de l'évolution du cadre réglementaire en faveur de l'énergie verte, et le recours de plus en plus important aux applications de co-voiturage.Le fonds sera notamment disponible aux investisseurs basés en France, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, Espagne et au Royaume-Uni, mais également à des banques privées notamment à Singapour et à Hong Kong.