BNY Mellon IM est en faveur d'un allongement progressif de la duration

Le 08 avril 2024

"L’obligataire maintient son rôle central", souligne BNY Mellon Investment Management dans ses perspectives pour le deuxième trimestre. Il explique que le recul du risque de récession se traduit par une probabilité plus faible d’assouplissement de la politique monétaire des banques centrales. "L’obligataire continue (...) de jouer un rôle important dans les portefeuilles diversifiés : il offre en effet un rendement correct même si les taux courts baissent, et, avec des rendements plus élevés, l’obligataire retrouve son rôle de couverture" a déclaré Shamik Dhar, économiste en chef.



Bien que les rendements obligataires restent très attrayants, le gestionnaire d'actifs juge probable que le rythme des baisses de taux sera plus graduel.



BNY Mellon IM continue de plaider en faveur d'un allongement progressif de la duration des portefeuilles obligataires afin de s'assurer des rendements attrayants sur plusieurs années et de se protéger contre un ralentissement inattendu de la croissance. Compte tenu du resserrement des spreads, il continue de privilégier une exposition à la dette souveraine et au crédit de qualité investment grade.