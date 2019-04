BNY Mellon IM et BFT IM lancent un nouveau fonds de dette privée dédié aux investisseurs français

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNY Mellon Investment Management (IM) France, en partenariat avec BFT Investment Managers (IM), filiale du groupe Amundi, annonce le lancement d'un véhicule de droit français dédié aux prêts aux entreprises. Ce fonds est proposé aux investisseurs institutionnels français. Il s'agit d'un FCT qui s'appuie sur l'entrée en vigueur de la loi " Sapin 2 " du 9 décembre 2016 puis de l'ordonnance du 4 octobre 2017 fixant les règles selon lesquelles des fonds peuvent octroyer des prêts. Le fonds vise à être conforme au label " FPE " (Fonds de Prêts à l'Economie).Ce nouveau fonds, nommé BFT Direct Lending, a déjà levé 230 millions d'euros auprès de 14 investisseurs institutionnels de premier plan. BFT IM en est la société de gestion délégante dans le cadre de son activité de " fund hosting " et Alcentra (BNY Mellon IM) la société de gestion de portefeuille délégataire.Ce lancement s'inscrit pleinement dans la stratégie de partenariats développée par BFT IM et illustre sa capacité à créer des véhicules de droit français et à mettre en place des délégations de gestion robustes.La stratégie d'investissement du fonds vise à octroyer des prêts pour financer les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises et européennes. Les investissements en France représenteront 50% minimum de l'encours du fonds.La classe d'actifs de la dette privée connaît actuellement une croissance importante en Europe dans le contexte de la désintermédiation bancaire et à l'heure où les investisseurs institutionnels sont à la recherche de nouvelles sources de rendement.