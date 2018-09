BNY Mellon IM lance BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund est géré par Jim Lydotes et Brock Campbell chez The Boston Company, une marque commerciale de BNY Mellon Asset Management North America. Le fonds répliquera la stratégie de valeurs de rendement axée sur les infrastructures mondiales gérée avec succès par l'équipe et disponible aux États-Unis, dont les encours s'élèvent à 1,5 milliard de dollars. Depuis sa création en 2011, cette stratégie a généré un rendement régulier du portefeuille d'environ 6% par an.Le fonds vise à maximiser la performance totale générée à partir des revenus et de la croissance du capital, en investissant dans un portefeuille concentré de 20 à 40 titres d'entreprises d'infrastructures cotées à travers le monde.L'équipe cherche à construire une exposition à un large univers d'opportunités d'investissement dans les infrastructures qui, d'après le gérant, sont bien positionnées pour tirer profit des tendances économiques, sociales et environnementales.Le portefeuille regroupe des positions sur des secteurs traditionnels des infrastructures, tels que les transports, l'énergie et les services aux collectivités, ainsi que des expositions à des secteurs moins traditionnels liés à des enjeux sociaux ou de communication, notamment les satellites, les hôpitaux et les maisons de retraite.