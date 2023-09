BNY Mellon IM lance un fonds consacré au crédit à taux variable

BNY Mellon Investment Management a annoncé le lancement du BNY Mellon Floating Rate Credit Fund. Le fonds, qui est géré par Insight Investment, investit principalement dans les obligations d'entreprises à taux variable et a pour objectif de générer des revenus tout en offrant une protection contre la volatilité des taux. Il répond aux exigences de l'Article 8 du règlement de l'Union européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.



" Les obligations à taux variable présentant une sensibilité plus faible à l'évolution des taux d'intérêt que les instruments obligataires à taux fixe, cette classe d'actifs est donc susceptible d'offrir aux investisseurs une combinaison rendement/risque attrayante avec des rendements similaires à ceux des loans et une plus faible volatilité du capital dans un contexte de hausse des taux ", explique le gestionnaire d'actifs.



Ulrich Gerhard, Gérant High Yield chez Insight Investment déclare : " Nous privilégions les secteurs qui, selon nous, affichent des niveaux de valorisations attractifs, caractérisés par des environnements concurrentiels stables et présentant des barrières élevées à l'entrée. Nous ciblons des émetteurs qui se distinguent par un modèle d'entreprise et une structure de capital robustes et qui génèrent des cash-flows réguliers, ce qui implique un schéma de remboursement clair et un risque de défaut réduit. "



Le fonds, qui fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc, domiciliée en Irlande, est autorisé à la vente en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France.