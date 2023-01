BNY Mellon IM : lancement du fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund

BNY Mellon Investment Management, l’un des principaux gestionnaires d’actifs au monde avec 1 800 milliards de dollars d’encours sous gestion, annonce le lancement du Responsible Horizons EM Debt Impact Fund. La gestion du portefeuille du Fonds est assurée par Insight Investment, un gestionnaire d'actifs international doté d'un encours de 736,7 milliards d'euros, dont le département obligataire gère 243,7 milliards d'euros d'actifs.



Le Fonds répond aux exigences de l'Article 9 du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF), domiciliée en Irlande.



Le Fonds investit dans des obligations émergentes selon une approche d'impact, qui a pour objectif de générer un impact positif et mesurable sur la société et/ou l'environnement, tout en dégageant un rendement financier. Il identifie les titres et les émetteurs qui devraient progressivement exercer un impact positif dans le cadre des thèmes " Populations ", " Planète " et " Prospérité ", auxquels sont rattachés les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et la Taxinomie de l'UE.



Le Fonds sera principalement constitué d'obligations à impact, mais comprendra également des émetteurs à impact positif ou en voie d'amélioration. Chaque investissement potentiel du Fonds - à l'exception de ceux détenus à des fins spécifiques telles que la couverture et la liquidité - doit répondre aux exigences du cadre d'évaluation d'impact d'Insight, qui tient compte des activités et du reporting de l'émetteur en matière d'impact, tout en incorporant une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) fondée sur les données de Prime, le système de notation ESG exclusif d'Insight.





Le gérant de portefeuille Simon Cooke, qui sera le principal responsable du fonds, déclare : " Les investisseurs soucieux d'exercer un véritable impact ne peuvent ignorer les marchés émergents, qui sont confrontés à certains des défis environnementaux et sociaux parmi les plus urgents de la planète. Ils offrent par ailleurs des opportunités de plus en plus nombreuses et diversifiées en termes d'investissement d'impact, notamment en ce qui concerne les obligations d'entreprises. Nous cherchons à identifier les meilleures idées de placement au sein de cet univers afin d'offrir une prime de rendement structurelle tout en induisant des changements positifs sur le long terme. "