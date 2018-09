BNY Mellon IM nomme un Chef économiste

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNY Mellon Investment Management a annoncé la nomination de Shamik Dhar au poste de Chef économiste. Il prendra ses fonctions à compter du 1er octobre 2018. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, Shamik Dhar sera responsable de la recherche et de l'analyse propriétaires, en vue d'élaborer des commentaires économiques. Il sera le principal porte-parole du gestionnaire d'actifs pour les questions relatives à la macroéconomie mondiale, à la géopolitique et aux marchés de capitaux.Shamik Dhar rejoint BNY Mellon IM en provenance du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, où il occupait le poste de Chef économiste depuis septembre 2014. Dans le cadre de ses responsabilités, il dirigeait une équipe de 16 macroéconomistes et conseillait des ministres, des hauts fonctionnaires et des ambassadeurs sur l'environnement économique et les conséquences de la politique étrangère britannique, y compris le Brexit.Il a débuté sa carrière en qualité d'assistant économique au Trésor, le Ministère de l'Économie et des Finances britannique, avant de se voir confier d'importantes responsabilités à la Banque d'Angleterre, chez Aviva Investors et au sein de divers cabinets de conseil en économie et en finance. Il est coauteur de plusieurs études sur la politique monétaire et l'investissement, dont trois réalisées pour la Banque d'Angleterre.