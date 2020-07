BNY Mellon IM nomme un nouveau CEO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

The Bank of New York Mellon Corporation a annoncé la nomination de Hanneke Smits en tant que CEO de BNY Mellon Investment Management, alors que Mitchell Harris, qui occupait jusqu’à présent la fonction, vient d’annoncer son intention de prendre sa retraite au 1er octobre 2020. Elle rapportera à Todd Gibbons, CEO de BNY Mellon, et rejoindra le comité exécutif de BNY Mellon. Hanneke Smits conservera ses fonctions de CEO de Newton jusqu'au 1er octobre, un remplacement sera annoncé d'ici là.Au cours des prochains mois, Mitchell et Hanneke travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur.Hanneke Smits a exercé l'essentiel de son parcours professionnel dans les services financiers (30 ans). Elle avait été nommée CEO de Newton Investment Management, une filiale de The Bank of New York Mellon Corporation, en août 2016, après 13 ans chez Adams Street Partners, une société de capital investissement où elle était membre du comité exécutif (2001-2014), et directrice des investissements (2008 -2014).A cette occasion, BNY Mellon a également confirmé la position de Catherine Keating en tant que CEO de BNY Mellon Wealth Management, la division " Gestion de fortune ". Elle rapportera désormais à Todd Gibbons.