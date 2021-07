BNY Mellon IM s’attend à une envolée de l’activité économique au second semestre 01/07/2021 | 16:03 Envoyer par e-mail :

« Alors que les économies des États-Unis, de la zone euro et du Royaume-Uni reprennent de la vitesse, nous nous attendons à une envolée de l'activité économique au second semestre 2021 », explique Lale Akoner, stratégiste chez BNY Mellon Investment Management. Cette envolée sera due à une forte demande refoulée mais aussi à l'impact différé des mesures de relance budgétaire et monétaire.



Cependant, ailleurs dans le monde, le rythme du déploiement des vaccins a été plus lent dans les pays émergents comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud où le variant delta est devenu dominant dans plusieurs pays.



" Globalement, si la reprise mondiale reste forte et intacte, elle semble plus inégale qu'anticipée ", relève l'experte.



À mesure que la vaccination accélère dans les pays émergents, cette inégalité des rythmes de reprise devrait s'atténuer au cours des prochains trimestres, ajoute Lale Akoner.



Mais pour l'heure, ses prévisions tendent vers une plus importante diversité des performances économiques dans le monde au cours de l'année prochaine, avec une distinction particulière entre les principaux pays développés (dont la Chine) et certains marchés émergents importants.





