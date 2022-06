BNY Mellon IM sur la hausse des spreads sur les obligations souveraines

" La principale question dans la zone euro est sur ce que la BCE fera pour contenir la hausse des spreads sur les obligations souveraines limitrophes à la zone euro à mesure que les conditions financières se resserrent ", fait remarquer Lale Akoner, Stratégiste sénior chez BNY Mellon IM à la suite des annonces de jeudi de la Banque centrale. La réponse des pays limitrophe à la zone euro complique la fonction politique de la BCE, mais il pense qu'elle sera attentive aux risques qui pourraient en découler.



" En particulier, lors de la réunion d'aujourd'hui, aucun détail n'a été fourni sur la manière dont la BCE traiterait les problèmes de fragmentation sur le continent, ce qui a conduit à l'élargissement des écarts de taux voisins, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, et à une interprétation dovish du marché en raison de la possibilité d'un soutien fiscal futur pour lutter contre cette fragmentation " analyse le gestionnaire d'actifs.



Sur les marchés, BNY Mellon IM prévoit une hausse des rendements obligataires et un aplatissement des courbes. Lale Akoner s'attend également à ce que l'euro reste faible par rapport au dollar, car la BCE est toujours en retard par rapport à la Fed en matière de resserrement de la politique et doit faire face à des forces stagflationnistes plus intenses que l'économie américaine.