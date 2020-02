BNY Mellon Investment Management étoffe sa gamme de fonds durables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNY Mellon Investment Management a annoncé le lancement du BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund. Ce fonds est géré par Newton Investment Management, une société d'investissement de BNY Mellon Investment Management. Domicilié à Dublin, dans la Sicav UCITS BNY Mellon Global Funds, il est le dernier-né de la gamme durable de Newton.Géré par l'équipe phare Global Real Return de Newton, le fonds est la version durable de la stratégie Global Real Return déjà existante et gérée par Newton. Il fait l'objet d'une gestion active et intègre un objectif de performance absolue. Le fonds est construit autour d'un cœur de portefeuille stable composé principalement d'actifs de rendement classiques et complété par une couche de positions protectrices contre le risque destinée à atténuer la volatilité et préserver le capital.Le fonds investira dans les classes d'actifs traditionnelles, comme les actions, les obligations d'entreprises, les emprunts d'État, les instruments monétaires et les produits dérivés, et pourra accéder à d'autres placements tels que les énergies renouvelables ou des titres négociables, dans le respect constant des critères stricts de durabilité de Newton.Le fonds vise à générer une performance totale supérieure à l'indice de référence du marché monétaire Euribor 1 mois de 4% par an sur une période de cinq ans.