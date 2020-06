BNY Mellon dresse les perspectives des obligations municipales américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché américain des obligations municipales a toujours été une classe d'actifs attrayante pour les investisseurs américains du fait de son statut d'exonération fiscale, observe Jeff Burger, gérant du fonds BNY Mellon US Municipal Infrastructure Debt Fund. Toutefois, les obligations municipales américaines imposables ont récemment suscité l'intérêt des investisseurs étrangers en raison de leur capacité potentielle à fournir aux investisseurs une classe d'actifs de haute qualité, génératrice de revenus et présentant un profil de rendement stable.Historiquement, la société de gestion pense que la qualité de crédit du marché des obligations municipales a été forte et a permis aux investisseurs de bénéficier d'une faible corrélation par rapport aux autres obligations et aux autres classes d'actifs en raison d'une moindre sensibilité aux taux d'intérêt.Depuis plus d'un siècle, les obligations municipales américaines sont la source de financement des projets d'infrastructure dont bénéficient les citoyens américains.Des routes et des écoles aux usines de services publics, en passant par les ponts, les hôpitaux et les aéroports, l'entretien et le développement de ces projets de longue durée sont essentiels à la vie quotidienne des citoyens américains.Les obligations américaines pour les infrastructures municipales offrent également une possibilité accrue d'exposition à des "actifs réels" et peuvent être structurées sous la forme de partenariats entre les secteurs public et privé.Les conséquences économiques négatives et les conséquences fondamentales sur le crédit de Covid-19 ont suscité l'inquiétude des investisseurs.BNY Mellon est convaincu que la pandémie de Covid-19 n'est pas la cause première du risque systémique des obligations municipales. Une concentration prudente sur les secteurs et les titres présentant des caractéristiques de crédit stables et de qualité devrait conduire à une surperformance relative, car les marchés bénéficient en fin de compte d'une meilleure liquidité et d'une plus grande confiance.L'investissement dans les infrastructures offre un moyen d'investir dans l'avenir d'une économie. Bien que le gérant s'attend à ce que la volatilité et l'incertitude persistent dans les semaines à venir, les investisseurs continueront d'examiner les actifs qui auront la possibilité de réaliser des performances à long terme.Selon BNY Mellon, les investisseurs européens seront attirés par le marché américain des obligations d'infrastructures municipales, car dans de nombreux cas, il offre un rendement supérieur à celui que l'on peut trouver localement.