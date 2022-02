BNY Mellon lance le Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund

BNY Mellon Investment Management a annoncé le lancement du Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund, dont la gestion est confiée à Insight Investment. Il investit principalement dans des obligations d'entreprises libellées en euros et qui devraient générer un impact environnemental et/ou social positif important. Il peut par exemple s'agir d'obligations vertes, sociales et durables.



Les gérants du Fonds s'appuient sur les données de Prime, le système exclusif de notations ESG d'Insight, ainsi que sur le savoir-faire de la vaste équipe d'analystes crédit chevronnés de cette dernière. Chaque investissement potentiel du Fonds est évalué en fonction des critères de durabilité d'Insight, afin de garantir un impact efficace.



Le fonds est un produit qui relève de l'Article 9 du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc, domiciliée en Irlande.