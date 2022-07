BNY Mellon nomme McDonogh, vétéran de Goldman Sachs, au poste de directeur financier

McDonogh, 57 ans, rejoindra BNY Mellon en novembre et assumera le rôle de directeur financier en février, en remplacement d'Emily Portney qui assumera un nouveau rôle à la tête des services de trésorerie, des services de crédit et des activités de compensation et de gestion des garanties.

M. McDonogh a récemment occupé le poste de directeur de l'exploitation de Goldman Sachs pour la région EMEA et celui de directeur général de Goldman Sachs International Bank.

Ce changement marque le deuxième changement majeur dans la direction de BNY Mellon cette année, la société ayant nommé un autre vétéran de la première banque d'investissement de Wall Bourse - Robin Vince - au poste de directeur général en mai.

Les actions de BNY Mellon ont perdu plus d'un quart de leur valeur cette année, soit plus que la baisse de près de 20 % de l'indice de référence S&P 500, le resserrement agressif des politiques des banques centrales mondiales alimentant les craintes d'une récession.