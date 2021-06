BOA CONCEPT: 1er jour de cotation pour BOA Concept sur Euronext Growth(R) à Paris

1er jour de cotation pour BOA Concept sur Euronext Growth(R) à Paris Après le succès de son introduction en Bourse, BOA Concept (Code ISIN : FR0011365907 - Mnémonique : ALBOA), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes - robotiques et logicielles - dédiées à l'intralogistique et plus particulièrement au e-commerce, annonce le début des négociations des actions de la Société ce jour, sur le marché Euronext Growth(R) Paris. Avec une demande globale de 4.9 M?, le capital social de BOA Concept est désormais composé de 769.731 actions, ce qui représente une valorisation de 15,9 M? sur la base du prix d'introduction en bourse. Avec un flottant représentant 30% du capital, la Société est heureuse de compter une telle part d'actionnaires individuels et de poursuivre les échanges instaurés pendant la période de souscription. Les avancées et les projets concrétisés par la Société ne manqueront pas d'être communiqués. BOA Concept entend, grâce aux fonds levés, accélérer sa croissance organique, élargir son offre par l'innovation et se développer à l'international avec le déploiement de la vente indirecte. A propos de BOA Concept Boa Concept, fondée en 2012, est une entreprise innovante spécialiste de l'intralogistique. Très vite, en s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ?uvre, la société démocratise l'accès à l'automatisation de la logistique : aujourd'hui, Boa Concept dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères et lourdes et d'un système de stockage automatisé good-to-person ; tous ses produits sont assemblés en France. Les installations Boa Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents avec une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce grâce à la performance et l'évolutivité des installations. Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers dans les bureaux d'études et la R&D, Boa Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d'Innovation. La société a ainsi gagné la confiance de ses clients en France, en Europe de l'Ouest et au Maghreb. Plus d'informations sur : www.boaconcept.com Contacts : BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I BOA CONCEPT SA au capital de 769.731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I 06 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I 01 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr