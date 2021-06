BOA Concept : lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth(R) à Paris

BOA Concept lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris Prix de l'Offre à Prix Ferme : 20,62? par action Taille de l'Offre : augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public d'environ 4,4 M? pouvant être portée à un maximum de 5,1 M? en cas d'exercice de la clause d'extension, et d'une cession par des actionnaires de la Société de 1,1 M? pouvant être portée à 1,3 M? en cas d'exercice de la clause d'extension Période de l'Offre : du 11 au 23 juin 2021 inclus

Engagements de souscription pour un montant de 1,2 M? Début des négociations sur le marché Euronext Growth(R) : 29 juin 2021 Titres éligibles aux FCPI et PEA-PME [1] BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes - robotiques et logicielles - dédiées à l'intralogistique, annonce ce jour le lancement de son introduction en Bourse, en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth(R) Paris (Code ISIN : FR0011365907 - Mnémonique : ALBOA). Acteur reconnu et innovant de la logistique pour les acteurs du e-commerce Une offre de rupture : capacité unique à répondre aux besoins très spécifiques via une offre multimarque et innovante Le e-commerce, un marché mondial à la croissance historique : x 15 en moins de 15 ans Jean-Lucien Rascle, Président Directeur Général de BOA Concept, déclare : « Depuis 2012, BOA Concept n'a eu de cesse de rester à l'écoute des besoins de ses clients afin de développer des solutions intelligentes, connectées et modulaires pour une adaptabilité rapide à toutes les évolutions des entreprises. C'est ainsi que la Société a conçu une offre de rupture « Plug and Carry » totalement ré-employable pour assurer performance et sérénité aux entreprises du e-commerce et de la distribution, en gérant leurs entrepôts de façon optimale. Cette expertise nous a permis de devenir le partenaire privilégié des acteurs du e-commerce et d'accompagner leur croissance souvent exponentielle, en leur offrant des solutions intelligentes qui garantissent la fluidité et l'agilité nécessaires à ce secteur. BOA Concept a ainsi forgé un socle d'affaires solide avec des clients de plus en plus nombreux parmi les plus grands noms du e-commerce, de la distribution et de l'industrie. Parce que l'agilité et la rapidité sont des valeurs essentielles au succès de nos clients, nous avons développé une offre toujours plus riche, innovante et réutilisable, véritable enjeu de l'économie circulaire, anticipant les attentes de demain. Nous souhaitons par notre introduction en Bourse poursuivre notre stratégie concentrée autour de trois axes clairs : l'accélération de la croissance organique, l'élargissement de l'offre par l'innovation, et le développement de la vente indirecte, tout en accélérant notre déploiement à l'international. Notre agilité, notre rapidité et notre expertise doivent ainsi nous permettre de devenir l'acteur incontournable des solutions intelligentes des acteurs du e-commerce ». Un acteur reconnu et innovant de la logistique pour les acteurs du e-commerce Fondée en 2012, par ses dirigeants actuels, Chantal LEDOUX et Jean-Lucien RASCLE, la société BOA Concept conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes dédiées à l'intralogistique. L'ADN de BOA Concept consiste à mettre l'informatique au c?ur de ses systèmes, pour offrir des solutions communicantes et évolutives. BOA Concept a ainsi développé des solutions logistiques pour l'équipement des entrepôts, totalement modulables, adaptables et modifiables au gré de l'évolution des entreprises. En cela, les solutions développées par BOA Concept sont en rupture des solutions non communicantes et difficilement évolutives jusqu'à présent proposées par les acteurs historiques et traditionnels du secteur. Cette ré-employabilité est un atout majeur, plébiscitée par la politique RSE de tous les grands clients. Sur ce marché en plein essor, poussé par la montée en puissance du e-commerce, BOA Concept apporte des solutions « clés en main », flexibles et évolutives à plus d'une centaine de clients, en lien avec les besoins du secteur, utilisées tant par les acteurs de la logistique (Geodis, Logsytech, Vingeanne.) que les acteurs du e-commerce (Oscaro, Ekosport, Motoblouz, Aroma zone, Bricoprivé, Zoomalia.), du retail (Gemo, Obut, King Jouet.) ou encore de l'industrie (Raja, Orexad, Mersen, Hamelin.). La flexibilité et la réactivité de la Société lui permettent d'anticiper parfaitement les mutations actuelles du marché, et de compter un parc installé de plus de 115 sites. Une offre de rupture : capacité unique à répondre aux besoins très spécifiques via une offre multimarque et innovante BOA Concept s'intéresse aux principaux secteurs de l'entrepôt, à savoir : le transfert des charges par convoyeur ou robot mobile autonome (cartons, bacs ou palettes) ;

le stockage automatisé ou robotisé des charges ; et

le remplissage des charges (picking) : palettisation automatique par robot 3 axes ou picking pour préparer les commandes livrables en carton. Le facteur différentiant de la Société réside dans sa volonté historique de donner un souffle nouveau aux équipements traditionnels, en supprimant les inconvénients qu'ils présentent au regard des exigences actuelles de flexibilité, et en mettant ses solutions informatiques et robotiques au service de la mécanique. BOA Concept se distingue par son offre innovante basée sur une intelligence artificielle répondant parfaitement aux contraintes du marché (flexibilité, souplesse et efficacité des installations) et assurant au client la maîtrise de ses installations. Son concept lui permet de proposer des délais d'installation remarquablement plus courts que ceux de ses concurrents, en réduisant les temps d'étude et de montage sur site. Véritable atout concurrentiel pour les logisticiens, BOA Concept a démontré sa capacité à proposer des solutions innovantes où l'intelligence artificielle garantit la modularité, la souplesse et l'efficacité des installations tout en laissant l'utilisateur maître de ses installations, aussi bien sur le plan de ses évolutions que de sa maintenance. BOA Concept, une trajectoire de croissance freinée par la crise sanitaire mais sans remise en cause de son potentiel de développement Ce positionnement fort et disruptif a permis à BOA Concept d'afficher depuis sa création un chiffre d'affaires en progression régulière, à l'exception de 2020, quand la crise sanitaire a réduit le chiffre d'affaires à 5,6 M ?. En effet, la crise sanitaire Covid-19 a été un frein brutal à l'activité commerciale entre mars et octobre, sans prise de commande significative. Le marché a depuis repris très fortement, avec à date un carnet de commandes signées de plus de 8 M?, laissant augurer d'un chiffre d'affaires 2021 en forte croissance. A l'image de ces performances, la Société, qui dispose de fondamentaux solides et d'une situation financière saine, s'inscrit dans un schéma de croissance dynamique et durable. Une ambition : devenir l'acteur incontournable des solutions intelligentes des acteurs du e-commerce Cette introduction en Bourse devrait doter BOA Concept des moyens nécessaires pour accélérer sa stratégie et intensifier son déploiement. De plus, le statut de société cotée offrira à BOA Concept une notoriété et une meilleure visibilité en France et à l'international, et renforcera sa crédibilité sur ses marchés. La Société ambitionne de devenir l'acteur incontournable des solutions intelligentes des acteurs du e-commerce. Pour ce faire, elle prévoit l'accélération de sa croissance organique, l'élargissement de son offre par l'innovation, le développement de la vente indirecte et le déploiement à l'international. Pour accompagner le développement de la croissance organique, BOA Concept entend renforcer sa notoriété, accroître son portefeuille de clients actifs, et poursuivre sa R&D en pointe en maintenant ses avantages compétitifs. L'élargissement de l'offre par l'innovation se fera grâce à l'offre logicielle qui va s'étoffer et être implémentée dans le Cloud, et le développement de nouveaux produits pour adresser d'autres volets de l'intralogistique. Le développement de l'offre indirecte via un réseau de partenaires et l'accélération de l'export, sera portée notamment par le déploiement d'un mode de vente de « prêt à installer » avec des blocs fonctions prédéfinis et agencés grâce à un configurateur. Intermédiaires et conseils financiers Chef de file et Teneur de Livre : CHAMPEIL

Listing Sponsor : AELIAN

Conseil Juridique : FIELDFISHER

Commissaire aux comptes : MAZARS

Communication financière : AELIUM Pour en savoir plus sur l'introduction en bourse : www.ipo-boaconcept.com A propos de BOA Concept Boa Concept, fondée en 2012, est une entreprise innovante spécialiste de l'intralogistique. Très vite, en s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ?uvre, la Société démocratise l'accès à l'automatisation de la logistique : aujourd'hui, Boa Concept dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères et lourdes et d'un système de stockage automatisé good-to-person; tous ses produits sont assemblés en France. Les installations Boa Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents avec une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce grâce à la performance et l'évolutivité des installations. Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers dans les bureaux d'études et la R&D, Boa Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d'Innovation. La Société a ainsi gagné la confiance de ses clients en France, en Europe de l'Ouest et au Maghreb. Plus d'informations sur : www.boaconcept.com Contacts : BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I BOA CONCEPT SA au capital de 581 694 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I 06 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I 01 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr CHAMPEIL Arnaud FORMERY I 05 56 79 62 33 I ordres@champeil.com MODALITÉS DE L'OPÉRATION D'INTRODUCTION EN BOURSE DE BOA CONCEPT Conformément à la réglementation, BOA Concept a établi un Document d'Information et le Conseil d'Euronext a, le 10 juin 2021, validé le projet d'admission sur Euronext Growth Paris permettant d'initier le projet de cotation des actions de BOA Concept sur le marché Euronext Growth Paris (voir ci-après le calendrier indicatif de l'opération) sous la forme d'un placement, dans le cadre d'une Offre à Prix Ferme auprès du public en France et d'un placement global principalement auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France (sur la base du prix de l'Offre soit 20,62? par action) : de 213.386 Actions Nouvelles à émettre par la Société dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public à libérer en numéraire - cette émission d'Actions Nouvelles pouvant être portée à un maximum de 245.393 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension - et de leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris ; et d'une cession de 53.346 Actions Existantes pouvant être portée à 61.348 Actions Existantes en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. La présente admission sur Euronext Growth Paris et l'émission des Actions Nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers, cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 M?, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la Société au cours des douze derniers mois. Capital social avant l'opération Le capital social de la Société, société anonyme à conseil d'administration de droit français, s'élève à 581.694 ? et est divisé en 581.694 actions de 1? de valeur nominale. Codes d'identification des titres de BOA Concept Libellé : Boa Concept

Euronext Growth(R) Paris

Code ISIN : FR0011365907

Mnémonique : ALBOA

Code ICB : 50204000 - Machinery Prix de souscription des actions offertes (le « Prix de l'Offre ») 20,62 ? par action (1 euro de valeur nominale et 19,62 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription. Montant de l'Offre L'Offre est composée d'une émission d'actions nouvelles (à hauteur de 80% de l'Offre, soit 4,4 M? pouvant être portés à 5,1 M? en cas d'exercice de la clause d'extension) (les « Actions Nouvelles ») et d'une cession d'actions existantes par deux actionnaires, Rhône Dauphiné Développement et Rhône Alpes Création II, (à hauteur de 20% de l'Offre, soit 1,1 M? pouvant être porté à 1,3 M? en cas d'exercice de la clause d'extension) (les « Actions Existantes » et ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »). A titre indicatif, sur la base d'une émission de 213.386 Actions Nouvelles au Prix de l'Offre (soit 20,62 ? par action) : Le produit brut de l'émission d'Actions Nouvelles sera d'environ 4.400 K? pouvant être porté à environ 5.060 K? en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ;

Le produit net de l'émission d'Actions Nouvelles est estimé à environ 3.738 K? pouvant être porté à environ 4.362 K? en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Existantes par deux actionnaires de la Société. En cas de limitation de l'émission d'Actions Nouvelles à 75 % du montant de l'augmentation de capital envisagée, le produit brut et le produit net de l'augmentation de capital seront respectivement de 3.300 K? et 2.699 K?. Structure de l'Offre La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 150 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 150 actions) Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »). L'Offre porte tant sur : les Actions Nouvelles à émettre, offertes par la Société ;

un nombre maximum de 61.348 Actions Existantes cédées par deux actionnaires de la Société. Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'Actions Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes avant exercice éventuel de la clause d'extension. Engagements de souscription Un investisseur institutionnel et 7 investisseurs privés et professionnels se sont inconditionnellement et irrévocablement engagés à souscrire à l'Offre à hauteur de 1.140 K?. Jean-Lucien Rascle, fondateur et Président Directeur Général de BOA Concept s'est irrévocablement engagé à souscrire à l'Offre à hauteur de 100 K?. Ces engagements, d'un montant total de 1.240 K?, ont vocation à être servis intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels. Le total des engagements reçus représente : - 23 % de l'Offre et 28 % de l'émission d'Actions Nouvelles hors exercice de la clause d'extension ; et - 20 % de l'Offre et 25 % de l'émission d'Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Ces engagements ne couvrent pas l'intégralité du montant minimal des souscriptions nécessaires pour éviter une annulation de l'Offre (75% du montant de l'Offre incluant l'augmentation du capital envisagée et la cession d'Actions Existantes). Engagements d'abstention et de conservation Abstention : La Société s'est engagée envers Champeil à ne pas procéder à l'émission, l'offre ou la cession, ni à consentir de promesse de cession, sous une forme directe ou indirecte (notamment sous forme d'opérations sur produits dérivés ayant des actions pour sous-jacents), d'actions ou de valeurs mobilières, donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution de titres émis ou à émettre en représentation d'une quotité du capital de la Société, ni à formuler publiquement l'intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans la présente section, jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires suivant la date du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l'Offre, sauf accord préalable écrit de Champeil notifié à la Société, étant précisé que sont exclus du champ de cet engagement d'abstention : l'émission des actions émises dans le cadre de l'Offre ;

toute opération effectuée dans le cadre d'un programme de rachat d'actions conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux règles de marché applicables ;

les titres susceptibles d'être émis afin de couvrir les valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société à la date des présentes ; et

les titres susceptibles d'être émis, offerts ou cédés aux salariés ou mandataires sociaux de la Société dans le cadre de plans à venir, autorisés à la date des présentes ou qui seront autorisés par l'assemblée générale de la Société ; Conservation : Boa Investissements (représentée par Jean-Lucien Rascle), Chantal Ledoux et Patrice Henrion dont les participations directes et indirectes représentent 40% du capital de BOA Concept à la date du Document d'information, ont souscrit un engagement de conservation portant sur 100% des actions qu'ils détiennent à la date du Document d'Information ou viendraient à détenir jusqu'à l'expiration d'un délai de 360 jours à compter de la date de règlement-livraison. Rhône Dauphiné Développement et Rhône Alpes Création II dont les participations directes et indirectes représentent 41% du capital de BOA Concept à la date du Document d'Information et qui ont exprimé leur intention de céder une partie de leur participation à l'occasion de l'Offre objet du Document d'Information, ont souscrit un engagement de conservation portant sur : 100% des actions qu'ils détiendront à la date du règlement-livraison jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison ; et,

50% des actions qu'ils détiendront à la date du règlement livraison jusqu'à l'expiration d'un délai de 360 jours à compter de la date de règlement-livraison. Modalités de souscription Les personnes désirant participer à l'??F devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 23 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File - Teneur de Livre au plus tard le 23 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris). Calendrier indicatif de l'opération 7 juin 2021 : Conseil d'administration de la Société décidant des modalités de l'opération et notamment du Prix de l'Offre 10 juin 2021 : Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth 11 juin 2021 : Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre

Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information

Ouverture de l'Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global 23 juin 2021 : Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 24 juin 2021 : Centralisation de l'OPF

Décision du Conseil d'administration de la Société fixant les modalités définitives de l'Offre et décidant de l'exercice éventuel de la clause d'extension

Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre

Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre 28 juin 2021 : Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 29 juin 2021 : Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris Éligibilité de l'offre au PEA-PME et label Bpifrance Entreprise innovante BOA Concept annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions BOA Concept peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. BOA Concept est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance. Mise à disposition du document d'information Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext le 10 juin 2021 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société (22, rue de Meons - 42000 Saint-Etienne), ainsi qu'en version électronique sur le site internet d'Euronext (https://www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://www.boaconcept.com). Facteurs de risques Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risque décrits à la Section 4 « Facteurs de risque » de la partie I « Informations sur l'Emetteur » et à la Section 1 « Risques liés à l'admission des actions sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris » de la partie II « Informations sur l'Opération » du Document d'Information. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou ses objectifs. Par ailleurs, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Document d'Information, pourraient voir le jour et avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Avertissement Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.