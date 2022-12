BOC Aviation, le loueur d'avions basé à Singapour et coté à Hong Kong, a commandé 40 modèles 737 MAX supplémentaires à Boeing, pour une livraison prévue en 2027 et 2028, en plus des 40 qu’il a déjà en attente. En 2022, l’avionneur américain a reçu 571 commandes d’appareils, contre 825 pour Airbus.

