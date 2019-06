BONDS Fitch confirme la note de crédit de la France à AA

Fitch a confirmé vendredi la note de crédit de la France à AA en l'assortissant d'une perspective stable. L'agence de notation considère notamment que "les évolutions budgétaires et macroéconomiques à court terme ont été globalement positives depuis la dernière révision de la notation, en particulier par rapport à la faiblesse générale de la zone euro". Fitch relève également que le déficit budgétaire est tombé à 2,5% du produit intérieur brut (PIB) en 2018, soit son plus faible niveau en dix ans, et qu'il devrait légèrement dépasser la barre des 3% en 2019. L'agence de notation souligne par ailleurs que la France continue de bénéficier au niveau de sa dette de la détente persistante des conditions de crédit dans la zone euro. Les analystes de Fitch s'attendent toujours pour la France à une croissance du PIB de 1,4% en 2019, et de 1,5% en 2020. (jbatteau@agefi.fr)

Agefi-Dow Jones The financial newswire