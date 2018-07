BONDS : Fitch maintient la note de crédit de la France à AA

Fitch a confirmé vendredi la note de crédit de la France à AA en l'assortissant d'une perspective stable. L'agence de notation estime que les finances publiques du pays s'améliorent et qu'il peut également bénéficier des conditions de financement très favorables actuellement dans la zone euro. Fitch prévoit pour la France une croissance du produit intérieur brut réel (PIB) de 2% en 2018, 1,8% en 2018, et de 1,6% en 2020. La hausse des recettes fiscales pourrait notamment ramener le déficit public à 2,3% du produit intérieur brut cette année, selon Fitch, qui rappelle que le déficit de 2,6% des comptes publics l'an dernier était le plus faible depuis 2007. La France a officiellement quitté la procédure pour déficit excessif -supérieur à 3% du PIB- ouverte contre elle par la Commission européenne, en juin, grâce à l'amélioration de ses performances budgétaires. (jbatteau@agefi.fr)

