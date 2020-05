BONDS : L'Agence France Trésor crée une nouvelle OAT à 20 ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a annoncé mardi la création d'une nouvelle obligation assimilable du Trésor (OAT) de maturité 20 ans, ayant pour échéance le 25 mai 2040.

"Cette nouvelle obligation, dont les caractéristiques seront annoncées ultérieurement, sera émise par syndication dans les prochains jours, en fonction des conditions de marché", a indiqué l'AFT dans un communiqué.

Les banques Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, NatWest Markets et Société Générale sont chefs de file de l'opération, a ajouté l'AFT.

L'AFT avait indiqué le 18 mai envisager la création de cette nouvelle OAT. Cette nouvelle obligation doit permettre de réaliser le programme de financement de la France qui a été revu à la hausse en raison des dépenses nécessaires pour faire face à la crise sanitaire et économique en cours. Ce programme de financement révisé pour 2020 prévoit des émissions de moyen et long terme nettes des rachats de 245 milliards d'euros et une hausse de l'encours de dette à court terme (BTF) de 64,1 milliards d'euros.

